Порнозвезды раскрыли тайную сторону съемок

Чем заняты головы актрис порнофильмов во время съемок? - таким вопросом задались журналисты издания Vice. Выяснилось, что мысли сотрудниц секс-индустрии не особо отличаются от размышлений их сверстников, трудящихся в офисе какой-либо компании.

Опрос проводили среди участниц порно-кастинга известной австралийской компании. Трудящиеся эротического фронта без стеснения рассказали, какие мысли посещают их во время нелегкой работы на съемочной площадке.

Как выяснилось, непосредственно о работе думают в процессе съемок немногие. Так, порнозвезда Джесси Ли Пирс перед камерой беспокоится о том, действительно ли она нравится партнеру или он просто притворяется. Но и она во время же сольных сцен переключается на мысли о доме.

"На таких съемках можно расслабиться, поэтому мой разум может задаваться вопросами о том, что делает моя кошка", – призналась Джесси.

Заботится о том, чтобы занять правильное положение относительно камеры, актриса Блейк Уайлд. По ее словам, она наслаждается процессом во время работы, но он не так уж сильно ее возбуждает. А к концу сцены девушка думает только о еде. "Что я съем после съемок? Какая пицца мне достанется? Осталось ли у меня дома пиво?" Примерно такие вопросы меня заботят", – рассказала Блейк.

Актриса Мэдисон во время съемок сцен орального секса постоянно прокручивает у себя в голове песни. Это помогает ей правильно рассчитывать время, быть в правильном настроении и синхронизировать свои движения с партенром. Самой подходящей композицией для этой цели актриса назвала Black Velvet.