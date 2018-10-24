В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет

Взрыв в Керчи Форум Шоу "Пусть говорят" Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Молюсь": исхудавшая Степаненко сделала заявление о "смертельной" болезни
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
Галкин взорвался из-за бойни в Керчи
партнеры
Среда 24 октября
Лента новостей
21:24
Утопившую младенца россиянку отдали под суд
21:15
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 октября 2018 года
21:09
Изводящий жену истериками Епифанцев разводится
20:24
Агутин выставил напоказ Варум без штанов
20:18
В Ижевске пьяные граждане до смерти избили собутыльника
20:11
В Казани при пожаре погиб мужчина
19:52
Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета
19:44
Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы
19:33
Под Екатеринбургом произошла массовая авария
19:13
"Столько пить невозможно!": Моргунову прополоскали на Первом канале
19:10
Под Тюменью девушка чудом спасла ребенка из загоревшегося авто
19:02
Плативший за услуги любовник-миллиардер упал в ноги Боне
18:56
В "ЕР" назвали бюджет-2019 инструментом выполнения майского указа Путина
18:17
Обнажившая грудь Малахова потрясла кинофестиваль
17:51
На "трассе смерти" под Омском произошло страшное ДТП
17:35
Утонувшая в деньгах Волочкова поплатилась за жадность
17:34
Кусок Крымского моста подняли со дна
17:14
Прикованную к постели Лободу срочно прооперировали
16:47
Госдума приняла бюджеты трех федеральных фондов
16:43
Знаменитая ведущая Ирена Понарошку родила
16:32
Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения
16:24
"Выхожу замуж!": Кожевникова внезапно показала свадебный наряд
16:16
"Мать-перемать": отсудившей сына у Кержакова Тюльпановой врезали за наркотики
15:56
В Липецке воспитательница детсада избивала двухлетнего ребенка
15:42
Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале
15:32
В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы
15:26
Красавица-жена больного раком Юдашкина восхитила образом
15:25
Как посадить лицо на "диету"
14:59
Земля в опасности: Кремль ответил вояке Трампу
14:50
Телезвезду растерзали за фото голой 4-летней дочери
14:50
SQUID покоряет смартфоны россиян
14:48
Пынзарь из "Дома-2" в бикини показала жировые складки
14:37
При отчете в Думе будут оценивать, как министерства реализуют поручения президента
14:36
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
14:29
Россиянин год насиловал 13-летнюю дочь
14:13
Бузову вывели на чистую воду
14:10
Звезда российских сериалов рассказала о смертельной зависимости
14:07
Солнцев намекнул на измену жены-пенсионерки
13:55
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
13:51
Известного артиста обокрали в такси
13:26
Доза кайфа: любители бега живут в эйфории
13:18
Концерты под угрозой отмены: поклонники молятся за Лободу
13:06
Госдума приняла в первом чтении бюджет 2019-2021
12:56
Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
12:49
Рухнувший башенный кран убил человека
12:43
На Татьяну Арнтгольц напали после спектакля
12:28
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
12:27
Дроботенко сообщил о смерти известного юмориста
12:22
Вскрылось странное прошлое Марии Захаровой
12:21
Почему разводятся женщины
12:08
Фура во время ремонта задавила водителя
12:01
Сын шокировал Королеву необычным выбором
11:49
Шнуров впервые высказался о тайной свадьбе
11:47
Прививка поможет навсегда бросить курить
11:46
Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
11:40
Кейт Миддлтон стала "суповым набором" на фоне сияющей Меган Маркл
11:27
Исхудавшая донельзя Михалкова призналась в серьезной болезни
11:13
Киркоров молчит о смерти близкого человека от рака
11:10
Курсу доллара пообещали быстрый разгон до сотни
10:54
В ТЦ на юге Москвы обрушился эскалатор
10:51
Володин призвал укреплять связи России и Индонезии
10:35
Названы самые пьющие города России
10:16
Дочь Майкла Джексона выходит замуж
10:08
Анджелина Джоли ушла в монастырь
10:00
"Такое узнал": Галкину открыли глаза прямо на шоу
09:47
Россиянин вез мертвую жену на Украину под видом спящей
09:26
Против суда: взбешенный Кержаков отказался отдавать сына
09:18
На МКАД из-за смертельного ДТП парализовано движение
09:02
Во всем мире внезапно сломались iPhone
08:39
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
08:38
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян
08:09
Лобода в больнице в тяжелом состоянии
22:54
Подробности жуткого происшествия с фанатами ЦСКА в метро
22:01
Кержаков вышел из себя после удара от бывших жен
22:00
Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
21:30
В Замбии приготовились к убийству тысяч бегемотов
21:28
Десятки пострадавших и оторванная нога: фанатов ЦСКА затянуло в рухнувший эскалатор (видео)
21:23
Народ набросился на Рудковскую и Лепса за неуместную вечеринку
20:59
Легендарному составу "Миража" запрещают исполнять хиты группы
20:43
Мать Вороненкова впервые после его смерти заговорила с Максаковой
20:29
Путин искрометно пошутил над посланником Трампа
20:26
В Урюпинске четыре часа тушили горящий завод
20:16
Нетерпеливый водитель устроил массовую аварию в Удмуртии
20:11
В Казани автобус сбил девушку
19:58
В Нижнем Тагиле за убийство женщины и школьницы задержали двух подозреваемых
19:58
"Не первой свежести": Лолита странно высказалась о молодом муже
19:53
Ночью в Тюмени сгорели дом и машина
19:48
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 октября 2018 года
19:41
Володин поддержал идею дать правительству больше свободы
19:34
Под Омском легковушка с пьяным водителем залетела под фуру
19:30
В массовой аварии в Нижнем Новгороде пострадала семилетняя девочка
19:26
Корчевникова разнесли за смакование мучительной смерти Задорнова
19:23
В Ростове из автобуса выпал пассажир
18:59
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
18:57
Участницу шоу "Голос. Перезагрузка" трясло от ужаса
18:46
Шнурова обвинили в желании отомстить после тайной свадьбы
18:18
Обиженный Данилко заставил журналистку грязно выругаться
18:14
Италию обвинили в фашизме за признание Крыма российским
18:06
Звезду Comedy Club поздравили с третьей беременностью
17:58
Москва подготовила сокрушительный удар по Киеву
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В уголовном деле Цымбалюк-Романовской всплыл новый фигурант
Окрыленного победой Малахова заклеймили за грязь и пошлость
"Некрасивая выскочка": Рудковскую распекли за сексуальность
Жутко располневшая Меган Маркл вывалила на публике огромный живот
Алчная Цымбалюк-Романовская отказалась работать учительницей
На могиле Марьянова появился его повзрослевший сын
Общество

В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Автор законопроекта о патенте для фермеров опровергла введение налога на огород. Член думского комитета по аграрным вопросам, представляющая "Единую Россию" Светлана Максимова заявила, что документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств.
прочитано 381 раз

Многие СМИ написали, что законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предполагает так называемый налог на огород для дачников. Например, утверждалось, что  если пенсионеры решат продать излишки своего урожая, выращенного на садовом участке, их обложат налогом.

ПО ТЕМЕ

В "ЕР" назвали бюджет-2019 инструментом выполнения майского указа Путина

Турчак призвал готовить работников для нужд цифровизации

"ЕР" помогает развитию сельской инфраструктуры

"Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 миллионов рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется", – разъяснила положения законопроекта Максимова.

Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого отношения.

По словам Максимовой, если люди захотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерского хозяйства и могут работать по патенту.

Светлана Максимова. Фото: er.ru

Он нужен исключительно для искоренения чиновничьей бюрократии: чтобы фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за неправильных запятых не были вынуждены отправляться обратно. По утверждению депутата, в самой фермерской среде законопроект назвали необходимым.

Автор: Александр Комаров24 октября 2018, 20:22

комментарии

Политика

Путин дал тонущему Порошенко последний шанс на спасение
Украинцы завопили от жесткого решения Путина
Меркель разрывается между Трампом и Путиным
Шутки кончились: Путин предупредил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Изводящий жену истериками Епифанцев разводится
В бедах спившейся Моргуновой нашли след Малахова
Агутин выставил напоказ Варум без штанов
Максим Фадеев сделал заявление после страшной травмы

Проишествия

"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян
Известный музыкант нелепо погиб на съемках клипа
В Театре Стаса Намина работал убийца

Lifestyle

МХТ начали ломать ради эпатажной премьеры
Новая серия мультика "Маша и Медведь" появилась в Сети
Мерзко и противно: блокада Ленинграда в скандальном фильме взбесила россиян
Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Шоу-бизнес

Лобода в больнице в тяжелом состоянии

Артистку госпитализировали накануне концертов
Шоу-бизнес

Вскрылось странное прошлое Марии Захаровой

Чем занималась чиновница до МИДа
Шоу-бизнес

Из-за пьянства Моргуновой сын закатил скандал на Первом канале

Мужчина не сдержался на шоу "Пусть говорят"
Шоу-бизнес

Скорбящая Гузеева обратилась к Максаковой после нападения

Актриса не смогла остаться в стороне

Гороскоп

Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности
Злопамятная Макеева обречена на одиночество
Модный гороскоп для всех знаков зодиака
"Смертельный портал": раскрыта страшная угроза Крымского моста

Фоторепортажи

Безногая модель ошеломила народ своими секс-фото
Рудковская и Канделаки поразили светский раут своими разрезами
Беременная Собчак оказалась худее раздобревшей Семенович
Откровенные снимки развратницы из кабинета Дональда Трампа

Спорт

Загитова трусливо избегает встреч с Медведевой
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео
Как Шумахер: Устюгов попал в больницу после страшного падения

Регионы

Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Душераздирающая история потерявшего всю семью в Керчи мужчины
"Убийца-гений": керченский стрелок в одиночку продумал план массовой расправы
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru