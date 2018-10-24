В "Единой России" успокоили дачников: налога на огород не будет

Автор законопроекта о патенте для фермеров опровергла введение налога на огород. Член думского комитета по аграрным вопросам, представляющая "Единую Россию" Светлана Максимова заявила, что документ не имеет никакого отношения к дачникам, садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств.

Многие СМИ написали, что законопроект о расширении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, предполагает так называемый налог на огород для дачников. Например, утверждалось, что если пенсионеры решат продать излишки своего урожая, выращенного на садовом участке, их обложат налогом.

"Патентное налогообложение предлагается применять только к индивидуальным предпринимателям, крестьянским и фермерским хозяйствам, которые имеют доход не более 10 миллионов рублей. А на личные подсобные хозяйства это вообще не распространяется", – разъяснила положения законопроекта Максимова.

Ни к дачникам, ни к садоводам, ни к личным подсобным хозяйствам это не имеет никакого отношения.

По словам Максимовой, если люди захотят заняться товарной продукцией или получать гранты и субсидии, то они могут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, главы крестьянско-фермерского хозяйства и могут работать по патенту.





Он нужен исключительно для искоренения чиновничьей бюрократии: чтобы фермеры, чьи небольшие хозяйства находятся в 300-500 километрах от органов власти, при сдаче разных деклараций-отчетов из-за неправильных запятых не были вынуждены отправляться обратно. По утверждению депутата, в самой фермерской среде законопроект назвали необходимым.