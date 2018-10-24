В "ЕР" назвали бюджет-2019 инструментом выполнения майского указа Путина

Федеральный бюджет – это главный инструмент реализации конкретных целей и задач, поставленных президентом в его майском указе. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы, глава фракции "Единой России" Сергей Неверов.

Продолжение: Для чего нужен парламентский контроль над исполнением бюджета

Политик указал на то, что бюджет гарантирует исполнение всех социальных обязательств государства – как тех, что были взяты ранее, так и тех, что принимаются уже в соответствии с указом Владимира Путина. По мнению Неверова, это особенно важно в условиях, когда регулярно планируется введение новых антироссийских санкций.

"Мы должны быть максимально подготовлены к этому", – констатировал виц-спикер. Он также напомнил, что в документе содержатся 12 национальных проектов, затрагивающих ключевые сферы: демографию, здравоохранение, образование, жилье и городскую среду, экологию…

"Если говорить про здравоохранение, то помимо решений задач с развитием сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, программы "Онкология", переоснащения оборудования, заложены средства, позволяющие осуществить строительство новых современных медучреждений", - подчеркнул парламентарий.

В национальных проектах заложены средства на создание новых мест в школах и вузах, указал Неверов. Средства будут направлены на ликвидацию третей смены в школах и на модернизацию инфраструктуры общего образования. Говоря о нацпроекте в сфере демографии, депутат привел в пример продление действия программы материнского капитала и его индексация.

"Такую поддержку, по предварительным расчетам, ежегодно будут получать около миллиона российских семей", – сказал он и обратил особое внимание на предусмотренное продление и увеличение финансирования на ясельные группы. На следующий год эта сумма составит 60 миллиардов рублей вместо нынешних 24 миллиардов.

Бюджет 2019-21 годов нацелен на постепенное уменьшение сырьевой составляющей его доходов. "Уход от нефтяной иглы – это независимость от колебаний цен на мировых рынках на углеводороды", – отметил виц-спикер Госдумы. Кроме того, подчеркнул он, впервые за долгое время бюджет будет профицитным, что позволит пополнить Фонд национального благосостояния.





Напомним, что сегодня, 24 октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019–21 годы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал его бюджетом развития, который имеет большой запас возможностей. Он указал на рост финансирования по ключевым направлениям – здравоохранению, строительству жилья, ЖКХ, науки.

Перед рассмотрением документа в первом чтении, бюджет широко обсудили в комитетах Думы и в регионах. Все высказанные замечания обязательно учтут при подготовке ко второму чтению, пообещал глава Госдумы.

Госдума также приняла в первом чтении бюджеты трех фондов – пенсионного, обязательного медицинского страхования и социального страхования. Обсуждение проходило в рамках принятия федерального бюджета.