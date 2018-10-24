Самая крупная женщина России нашла себе жениха

Жительница Волгограда Наталья Руденко, недавно названная самой крупной женщиной России, собирается замуж. В свои 36 лет женщина весит 270 килограммов.

Возлюбленный Натальи сделал ей предложение во время одной из программ на федеральном канале. В эфире она рассказывала, что проблемы с весом у нее начались еще в детстве, когда бабушки и дедушки постоянно перекармливали ее. В молодом возрасте она познакомилась с мужчиной и вышла за него замуж, но их счастье длилось недолго: после выкидыша она порвала отношения с любимым и стала больше есть.

Позднее в студии появился ее новый возлюбленный Иван. Он встал на одно колено и предложил Наталье руку и сердце. Женщина согласилась. Известно, что до этого они жили вместе два года.

Наталья позднее рассказала, что Иван уже не один раз предлагал ей стать его женой, но она все время находила отговорки. О том, какие трудности ей теперь предстоит перенести во время подготовки к торжеству, она рассказала Life.ru.

"Во-первых, мне тяжело передвигаться. Во-вторых, ну не шьют на таких красавиц, как я, таких огромных размеров платья, тем более свадебные", – поделилась женщина. Она рассказала, что мечтает об облегающем платье с открытой спиной. Но наденет его только после того, как похудеет.

Ранее в Соединенных Штатах мужчина и женщина избавились от лишнего веса для того, чтобы заняться любовью в первый раз. Оба страдали от ожирения и принимали лекарства, которые подавляли у них половое влечение.