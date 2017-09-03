Петербуржец стал чемпионом мира по курению

В Хорватии прошел чемпионат мира по курению. Победителем первенства стал бизнесмен из Санкт-Петербурга Александр Шагай.
В ходе соревнований необходимо было дольше всех курить сигару из доминиканского табака. У российского предпринимателя ушло на это чуть более трех часов, передает "Фонтанка.Ру". Победитель получил звание чемпиона мира и кубок.
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