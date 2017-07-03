Менеджер аэропорта уединился с путаной в туалете

Менеджер британской бюджетной авиакомпании Jet2 вызвал проститутку прямо в здание аэропорта Манчестера во время обеденного перерыва. Он вступил с ней в интимную связь в туалете для инвалидов.

Женатый сотрудник лоукостера выбрал проститутку на одном из специализированных сайтов в интернете, передает Daily Star. Редакция получила доступ к переписке путаны с менеджером авиакомпании, в которой они договорились о встрече в туалете в терминале № 3. Примечательно, что на опубликованных скриншотах беседа ведется от лица работницы эскорт-услуг.

Во время обеденного перерыва мужчина пошел встречать путану. Предварительно он попросил девушку надеть желтую куртку, чтобы ему было проще найти ее среди остальных посетителей аэропорта. Также он пожелал, чтобы она не надевала колготки "для более легкого доступа".

За встречу в туалете мужчина заплатил путане 30 фунтов стерлингов (~2,3 тысячи рублей). Сообщается, что всего они пробыли в закрытом помещении около 15 минут. Примечательно, что после секса он вновь связался с проституткой.

"Спасибо тебе. Было немного странно, сложно сконцентрироваться, чтобы заняться сексом. Но это было чертовски пошло", – написал он ей.

Издание не уточняет, когда именно произошел инцидент в туалете аэропорта Манчестера. Тем не менее стало известно, что по данному факту руководство авиакомпании начало расследование 1 июля 2017 года. "Подобный инцидент происходит у нас впервые. Мы пока не комментируем ситуацию, так как нам нужно в ней детально разобраться", – заявил представитель Jet2.

Напомним, в апреле 2017 года подобным образом от работы отвлекся ирландский патрульный. Страж порядка занялся сексом на камеру на служебном автомобиле, после чего видеозапись его любовных утех была опубликована на популярном сайте для взрослых. В получившемся порнофильме мужчина был одет в полицейскую форму, и все знакомые ирландца с легкостью узнали его. По факту инцидента его начальство провело внутреннее расследование.