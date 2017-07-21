Как женщины манипулируют мужчинами

Эксперты узнали, как часто женщины манипулируют мужчинами с помощью секса. Как выяснилось, лишь 23% представителей слабого пола используют интимную близость для исполнения желаний.

Специалисты центра "СЕКС.РФ" выяснили, что 50% участниц опроса напрямую говорят мужчинам, что они были бы рады исполнению того или иного желания. "Идеальными" становятся 19% женщин, но лишь до тех пор, пока их спутник жизни сам не догадается сделать ожидаемый второй половинкой сюрприз. Многие девушки прибегают к более прямым манипуляциям: "рассказывают, что это есть уже у всех подруг (3%), давят на жалость (3%) и устраивают истерики (2%)".

Примечательно, что число манипуляций мужчинами с помощью секса прямо пропорционально частоте интимной близости у пар. Исследователи подчеркивают, что "чем больше секса в жизни женщины, тем чаще она аккуратно вкладывает в голову любимого то, что ей нужно". "При сексе более пяти раз в неделю таких интриганок нашлось целых 20%. Один-три раза в неделю – 18%. Чем меньше секса у женщины в жизни, тем чаще она не ждет чуда и справляется сама", – сообщили в пресс-службе центра.

Подобные знания женщины в 46% случаев получают из собственного опыта. В поисках сокровенных сведений 29% респондентов изучали книги и научные статьи по мужской психологии. "14% обращаются за помощью к женским журналам и форумам в Интернете. Повторяют свои отношения из семьи 6% опрошенных, а прислушиваются к советам подруг 5%", – рассказали эксперты.

"Как видно из исследования, секс является мощным стимулом для мужчин исполнять желания женщины", – отметила сексолог Елена Бэкман. "Только вот женщины, как правило, пользуются этим инструментом неосознанно! Она даже футбол готова смотреть, лишь бы доставить удовольствие любимому", – добавила она.

Манипуляция мужчиной: секс, слёзы и вкусный борщ — Пройдёшь мимо? ;)) ♥ (@KiSs_FrOm_Me) 28 января 2015 г.

В заключение отметим, что мужчины также зачастую манипулируют своими любовницами, однако используют для этого другие приемы. Как правило, для того, чтобы женщина исполнила капризы любимого, мужчины временно становятся идеальными (41%). Также представители сильного пола для манипуляций используют подкуп подарками и приглашениями в ресторан (32%), а также секс (13%), истерики (7%) и угрозы уйти к другой женщине (7%).