В автобусе нашли двойника Медведева

Поразительно похожего на премьер-министра России Дмитрия Медведева мужчину заметили в подмосковном городе Видное. Он ехал на рейсовом автобусе, обратив на себя внимание пассажиров.

Двойника Медведева можно встретить в автобусе №471 сообщением Расторгуево – Москва. Однако, как часто мужчина пользуется общественным транспортом и где его можно встретить еще, неизвестно.

О курьезе рассказала жительница города Ольга Карабутова. "Когда я его увидела в салоне автобуса, то просто опешила. Но потом поняла, что и рост не тот, и весовая категория – тоже, нос другой… Но похож очень!" – цитирует пассажирку "Подмосковье сегодня".

Отметим, у Дмитрия Медведева есть еще один двойник. Это участник команды КВН "ПриМа" Антон Васильев, ставший известным после исполнения скандальной пародии на танец политика.

Напомним, Дмитрий Медведев в 2011 году станцевал с резидентом Comedy Club Гариком Мартиросяном. "Это была вечеринка выпускников юридического факультета ЛГУ (Медведев окончил его в 1987 году. – Прим. ред.). А мы с Гариком Мартиросяном были на этой вечеринке лишь гостями. Гарик был конферансье", – рассказал участвовавший в мероприятии Алексей Глызин. Позже сам Медведев в своем блоге на Twitter подтвердил, что на видео именно он, а не какой-то двойник.