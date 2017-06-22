В Москве появился виртуальный двойник Льва Толстого

В центре Москвы на улицах Пречистенка, Воздвиженка и Поварская появилась виртуальная фигура Льва Толстого. Двойника можно увидеть с помощью приложения "Узнай Москву Фото".

3D-персонаж был размещен в местах, связанных с романами классика "Война и мир" и "Анна Каренина". Двойника можно рассмотреть со всех сторон, а также сделать с ним селфи, передает сетевое издание m24.ru.