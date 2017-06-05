Москва подает пример регионам в уборке дорог зимой

Содержание автодорог в зимний период – одна из наиболее острых проблем в России. Из-за неправильного ухода за проезжей частью и прилегающей дорожной инфраструктурой в холодное время года резко увеличивается число ДТП, получают травмы тысячи пешеходов. Вопрос зимней уборки дорог обсуждался и в Общественной палате, где было отмечено весьма плачевное состояние этого направления работы коммунальщиков, за исключением, пожалуй, столицы, где для борьбы со снегом и льдом на улицах применяются самые прогрессивные методы.

В ходе обсуждения проблемы зимнего содержания дорог и тротуаров в, в Общественной палате отметили, что 80% аварий в населенных пунктах происходят из-за зимней скользкости. Количество ДТП растет в два-четыре раза, как только коэффициент сцепления колес с дорогой становится меньше 0,3.

Достичь необходимого для безопасной езды сцепления шин с асфальтом, по словам специалистов, помогают далеко не все противогололедные материалы. Например, столь популярная смесь песка и соли фактически борьбе с гололедицей ввиду того, что в ней крайне низкое содержание соли, которая и является плавящим лед веществом.

Переоценка возможностей этой смеси приводит к всплеску аварийности и травматизма. Избежать резкого роста количества ДТП и пострадавших людей позволяет применение не песка вперемешку с солью, а многокомпонентных реагентов. И по праву лучшим регионом по борьбе со снегом и льдом является Москва, которая активно использует только новейшие, эффективные противогололедные материалы.

Как отметили в Общественной палате, столичные коммунальщики быстрее и лучше коллег из других субъектов Федерации справляются с обледенением не только автодорог, но и тротуаров. Так, в 12-тимиллионной Москве за зиму травмы на льду получили около двух тысяч пешеходов. А в среднестатистическом городе-миллионнике из-за скользких дорог и тротуаров к врачам обращаются в среднем пять-шесть тысяч человек.

Пальму первенства столице удается удерживать благодаря взвешенному подходу к борьбе со льдом. Напомним, с 2010 года в городе применяется специально разработанная технология зимней уборки. Она, в частности, предусматривает применение только самых безопасных реагентов (4-го класса опасности). Такие вещества не вызывают аллергии и не причиняют вреда здоровью человека, что подтверждено столичным Роспотребнадзором.

Наряду с Москвой в числе наиболее "продвинутых" в плане зимней уборки городов члены Общественной палаты отметили Екатеринбург и Казань. Они, сказали специалисты, несколько лет назад перешли на современные реагенты, что сразу же положительно отразилось на уровне аварийности и чистоте воздуха.

Немногие, кстати, задумываются о том, что частицы песка с городских дорог, после высыхания попадают в больших количествах в воздух и затем в легкие людей. Эта пыль становится причиной аллергических, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, каждая восьмая смерть в Мире связана с негативным воздействием пыли.

В Екатеринбурге с 2010 года отказались от песка и соли в пользу современных реагентов. В итоге объем пыли от антигололедных средств снизилось в 258 раз. В Казани переход к использованию новейших противогололедных материалов и техники привело к сокращению числа аварий зимой 2015 на 28%, а 2016-м на 60%. Цифры говорят сами за себя. В Общественной палате уверены, что подход Москвы, как лидера по скорости и качеству зимней уборки дорог, должен стать примером другим регионам в борьбе за снижение уровня травматизма и предотвращения гибели людей.

