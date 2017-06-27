Составлен список самых больных регионов России

В 2016 году медицинские учреждения выписали пациентам 19,53 миллиона больничных листов. Согласно статистике, чаще всего за ними обращаются жители Ярославской области.

Ярославская область стала лидером антирейтинга – 63,6 пациента на 100 работающих человек. Вторую строчку заняло Подмосковье (60,6 на 100), ниже расположились Тверская (60,1 на 100) и Вологодская области (59,9 на 100), а также Республика Марий Эл (58,2 на 100).

Самыми здоровыми признаны жители Чечни (15,4 на 100). За ними следует население Немецкого АО (26,6 на 100), Дагестана (27,4 на 100) и Татарстана (29,1 на 100), передает RT.

Однако эти показатели вовсе не свидетельствуют о том, что в Ярославской области люди болеют чаще всего, а в Чечне – реже всего. Количество оформленных больничных листов определяется различными факторами, обусловленными особенностями региона.

"В Ярославле хорошая доступность медицинской помощи, поэтому люди имеют возможность прийти к врачу и в том числе получить больничный", – заявил член общественного совета при Минздраве Василий Власов. "В других областях больным труднее добраться до врача, поэтому они не получают больничный. Я думаю, здесь может быть масса самых разных причин, которые, исходя из одного числа, невозможно трактовать", – пояснил он.

Да ладно ��на то что люди не берут больничный влияет то, что в зарплате они при этом сильно теряют, поэтому предпочитают болеть на работе ������ — Дама Пик (@snn_ni) 27 июня 2017 г.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский подчеркнул, что количество листов нетрудоспособности зависит от характера занятости населения. "Там (в регионах с большим числом людей, работающих на заводах. – Прим. ред.) по определению будет большее количество больничных. Также возможно, что люди используют больничный как способ сохранять зарплату, совмещая одну работу с другой", – предположил эксперт.

не хочу идти к врачу и тем более брать больничный, т.к. на работе по головке за такое не погладят, и неудобно просить кого-то выйти за меня — kami must die ∞ (@heavenly_junkie) 15 июня 2017 г.

В свою очередь вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин назвал главным параметром выдачи больничных возраст населения региона. "Естественно, что люди за 40-50 лет чаще выходят на больничный, чем те, кому 25. Взаимосвязь очень простая", – отметил специалист. Шеин добавил, что оформленных больничных может быть меньше в городах, где ниже показатель официальной трудоустроенности.

Простуда превратилась в легкий бронхит. Врач дала больничный, а я все еще в офисе, ведь много работы и вечером вождение рядом с офисом �� — Chris (@kryscina_by) 16 июня 2017 г.

В среднем по стране в 2016 году было выдано 43,3 больничных на 100 работающих граждан. По сравнению с 2015-м, показатель уменьшился на 0,3. В Минздраве связали это со снижением заболеваемости среди работающих россиян, включенных в систему обязательного медицинского страхования.