США перебросили в Сирию ракетные системы

США перебросили высокомобильные ракетно-артиллерийские системы HIMARS из Иордании на свою базу Ат-Танф на юге Сирии, передает "Газета.ru". Специалисты отмечают, что этот шаг значительно повышает американское военное присутствие в регионе. Сообщается, что такие же системы были развернуты на севере страны для борьбы с боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство".

