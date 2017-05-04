Португалец покорил волну со скрипкой в руках
Мужчина за последние 10 лет покорил самые высокие горы, играя на этом инструменте. В португальском Назаре он побил свой же рекорд, поднявшись на высокую волну и одновременно играя на скрипке, сообщает Catersnews. Ролик с 36-летним экстремалом уже успел покорить пользователей Сети.
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