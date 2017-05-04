В Москве объявлен желтый уровень опасности

В столичном регионе на 4 и 5 мая объявлен желтый уровень опасности. По данным Гидрометцентра, в Москве и Подмосковье высока вероятность природных пожаров, пишет "Газета.ru".
Также желтый уровень опасности установлен на большей части Центрального федерального округа, в том числе в Тульской, Рязанской и Калужской областях.
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