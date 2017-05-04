В Кремле Путин открыл памятник князю Сергею Александровичу

Президент России Владимир Путин открыл воссозданный крест в память о великом князе Сергее Александровиче, пятом сыне Александра II, передает газета "Известия". Сооружение появилось на месте убийства члена императорского дома – он погиб 4 февраля 1905 года на территории Кремля от рук эсера Ивана Каляева.

"Нужно сделать все для того, чтобы сохранить единство и согласие народа России", – заявил президент на церемонии открытия памятника. Глава государства подчеркнул, что это сооружение является напоминанием о цене за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, которую пришлось заплатить.

