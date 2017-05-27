Американцы выставили миллиардера Дерипаску стукачом
В качестве доказательства газета New York Times приводит слова трех членов конгресса. Все трое заявили, что предложение Дерипаски сотрудничать с комитетами по разведке сената и палаты представителей поступило недавно.
Подтвердили они и прошение бизнесмена об иммунитете. При этом источники издания заверили, что члены конгресса "отвергли" предложение. "Из опасений, что соглашение по иммунитету создают сложности для следователей ФБР", – пояснили они.
Больше никаких доказательств прошения Дерипаски газета не предоставила. Кроме того имена самих источников не называются.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что десять лет назад бывший советник избирательной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт якобы работал на бизнесмена Олега Дерипаску с целью продвижения российских интересов на постсоветском пространстве. По словам неназванных осведомленных источников, Манафорт и Дерипаска подписали многомиллионный контракт, который вступил в силу в 2006 году.
Миллиардер тут же отреагировал на эти публикации. Дерипаска назвал эти сообщения клеветой и подал иск в суд.
Как писали Dni.Ru, американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Москва неоднократно опровергала эти обвинения.
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