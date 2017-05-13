В метро Москвы начался парад поездов

В честь 82-летия Московского метрополитена на кольцевой линии стартовал "парад поездов". "Шесть типов подвижного состава, которые в течение этих 82 лет эксплуатировались в московском метро, представлены в параде", – цитирует агентство городских новостей "Москва" начальника столичной подземки Дмитрия Пегова. На сайте метро Москвы опубликовано расписание всех поездов по всем станциям, чтобы пассажиры могли выбирать, в каком составе им прокатиться.