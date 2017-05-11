ФСБ провела задержание по делу о теракте в метро Петербурга

В Москве правоохранители задержали предполагаемого сообщникаАкбаржона Джалилова, который устроил взрыв в метро Санкт-Петербурга. Спецоперацию проводили сотрудники ФСБ.

В связях с террористом подозревают гражданина одной из среднеазиатских республик М.Б. Эрматова, передает "Газета.ru". Причастность предполагаемого злоумышленника в преступлению устанавливается.