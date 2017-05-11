Обвиняемого в растрате экс-главу "Роснано" освободили из-под ареста

Бывший глава госкорпорации "Роснано" Леонид Меламед, обвиняемый в растрате более 220 миллионов рублей, освобожден из-под домашнего ареста. Также из СИЗО был отпущен экс-финансовый директор фирмы Святослав Понуров. "Накануне истек срок предельного содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова – под стражей, в связи с чем они были освобождены", – сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Как рассказал адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, Генпрокуратура не утвердила обвинительные заключения в отношении их подзащитных. Дела были направлены следователям на устранение нарушений.

Напомним, 29 июля 2015 года Следственный комитет России предъявил обвинения в крупных растратах Меламеду и Понурову. СКР утверждает, что Меламед заранее готовил условия для хищения денег, приняв на работу Святослава Понурова и Андрея Малышева. Он также привлек фирму-консультанта "Алемар", в услугах которой, по мнению следователей, госкорпорация не нуждалась.

