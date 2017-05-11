Норвежский принц показал свою невоспитанность
Ребенок вел себя явно не по протоколу. Стоя на балконе в окружении семьи, мальчик проказничал, строил рожицы, активно жестикулировал и даже пританцовывал. При этом королевская чета вела себя спокойно, не замечая озорства принца. Сверре Магнуса одернула его 12-летняя кузина Леа Айседора Бен. Видеоролик с невоспитанным поведением принца опубликовало в YouTube норвежское издание Se og Hør Norge.
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