Норвежский принц показал свою невоспитанность

Норвежский принц, 11-летний Сверре Магнус озоровал во время празднований по случаю 80-летия короля Харальда и королевы Сони в Осло. Младший ребенок наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит гримасничал и пританцовывал.

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