Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео

В Сети кипит обсуждение видео, на котором запечатлена отчаянная схватка теленка со слоном. Несмотря на то, что один из соперников явно уступал второму в габаритах, напористость помогла ему одержать уверенную моральную победу. К счастью, обошлось без прямого столкновения, и после угроз животные просто разошлись в разные стороны.

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