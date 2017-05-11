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Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео

Кадр из мультфильма "Волк и теленок"
В Сети кипит обсуждение видео, на котором запечатлена отчаянная схватка теленка со слоном. Несмотря на то, что один из соперников явно уступал второму в габаритах, напористость помогла ему одержать уверенную моральную победу. К счастью, обошлось без прямого столкновения, и после угроз животные просто разошлись в разные стороны.
прочитано 512 раз

Конфликт животных сняли на видео посетители сафари-парка в районе Мопани южно-африканской провинции Лимпопо. Запись опубликовал портал Kruger Sightings. Очевидцы предположили, что маленький буйвол увидел в слоне угрозу для своей матери, из-за чего начал его отгонять.

Автор: Геннадий Куприянов11 мая 2017, 09:37

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