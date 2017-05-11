Отчаянная схватка теленка со слоном попала на видео
Конфликт животных сняли на видео посетители сафари-парка в районе Мопани южно-африканской провинции Лимпопо. Запись опубликовал портал Kruger Sightings. Очевидцы предположили, что маленький буйвол увидел в слоне угрозу для своей матери, из-за чего начал его отгонять.
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