В Москве эвакуировали станцию метро "Автозаводская"

В Москве на станции "Автозаводская" были эвакуированы пассажиры одного из вагонов поезда. Внутри был обнаружен бесхозный рюкзак.

Поезд с подозрительный предметом отправили в депо, по факту проверки рюкзак признали неопасным, передает ТАСС. Инцидент не повлиял на график движения, отметили в пресс-службе метрополитена.