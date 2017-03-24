Умер герой СССР Степан Микоян

Герой СССР, летчик-испытатель Степан Микоян скончался в Москве. Ему было 94 года.

"Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти", – сказали Dni.Ru в пресс-службе российской самолетостроительной корпорации "МиГ", добавив, что дата и место проведения церемонии прощания с героем СССР пока не известны.

Степан Микоян – заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации в отставке. Старший сын партийного и государственного деятеля Анастаса Микояна. Внес значительный вклад в развитие отечественной авиации.