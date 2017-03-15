В чем главная задача историка

На площадке исторического парка на ВДНХ стартовала серия мероприятий, проводимых в рамках договоренностей о сотрудничестве между проектом "Россия – Моя история" и Московским педагогическим университетом. Философы, социологи и политологи обсуждают принципы профессиональной ответственности историка.

Есть профессии, результаты деятельности которых, да и сама деятельность, имеют особое значение и для отдельных людей, и для всего общества. И эта деятельность настолько важна, что требует особых профессиональных и нравственных качеств людей в этих профессиях.

Например, можно вспомнить врачей и клятву Гиппократа или военных, принимающих присягу. Такие ритуалы и публичные обязательства человека в связи со своей деятельностью призваны добиться как осознания человеком его миссии в обществе, так и сделать ясными нравственные обязательства человека в его работе.

О принципах профессиональной деятельности историка и его ответственности за результаты воздействия исторического знания на общество шла речь на первом круглом столе, который прошел в историческом парке "Россия – моя история" на ВДНХ. В числе приглашенных участников – историки, философы, социологи, политологи, представители органов государственной власти и общественных организаций. Участники беседы пытались ответить на непростые вопросы – может ли истина в истории быть безнравственной и в чем заключается нравственность или безнравственность исторического знания?

События новейшей истории показали, что исторические знания и идеи могут иметь как созидательные, так и разрушительные последствия для человека и общества. Последствия воздействия на общество не менее масштабные, чем оружия, основанного на физических принципах разрушения. "Цветные революции" последнего времени – это только один из примеров такого разрушительного воздействия на человеческое общество.

Второй круглый стол на тему "Советский Союз: вехи истории. К 95-летию образования СССР" пройдет 17 марта. Его проведет Московский педагогический университет совместно с Ассоциацией исследователей советского общества и новейшей истории России. Участники обсудят рост исследовательского интереса к истории Советского Союза, изучение истории СССР на постсоветском пространстве, популяризацию героических страниц советской истории.