В Германии через год нашли насильника русской девочки Лизы

Обвинение по громкому делу об изнасиловании 14-летней русскоязычной девочки Лизы, проживающей в Берлине, предъявлено 23-летнему гражданину ФРГ. Его обвиняют в развратных действиях в отношении ребенка.

В ходе проверки мобильного телефона девочки, пропавшей 11 января 2016 года по дороге в школу и вернувшейся домой спустя 30 часов, следователи вышли на двух граждан Германии 20 и 23 лет. Стало известно, что молодые люди не похищали Лизу, но между ними и ребенком был оральный секс.

В итоге к ответу призвали одного из развратников. "Младший подозреваемый смог доказать, что он не знал, что Лизе еще нет 16 лет. Расследование в отношении него было прекращено. В отношении 23-летнего выдвинуто обвинение в развратных действиях в отношении ребенка", - сообщает газета Bild.

Говорится о том, что мужчина знал, что Лизе на тот момент было всего 13 лет. Более того, он снимал происходящее на свой мобильный телефон. За это его обвиняют еще и в производстве детской порнографии. В настоящее время происшествие с Лизой разбирает суд по делам несовершеннолетних. Дата заседания пока не объявлена.

Напомним, в прошлом году СМИ сообщали со слов родственников девочки о ее похищении и изнасиловании, предположительно, мигрантами. Однако эта версия была опровергнута, а следствие выяснило, что девочку никто не похищал.

Отметим, в течение своего 30-часового отсутствия девочка не появлялась дома из-за проблем в школе, поэтому провела ночь в квартире у своих знакомых – 19-летнего юноши турецкого происхождения и его матери. Медицинская экспертиза показала, что сексуального контакта между Лизой и ее другом не было. Дело Лизы спровоцировало дипломатический конфликт между Россией и ФРГ.

Глава российского МИДа Сергей Лавров комментировал слова министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера относительно нападения на Лизу. Он отмечал, что "если кто-то сердится – значит, не все в порядке с аргументацией".