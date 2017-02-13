Педофил километр преследовал школьницу в Москве

Камера наблюдения, установленная у подъезда одного из жилых домов на северо-западе Москвы, сняла, как к двери подходит 11-летняя девочка, явно обеспокоенная преследованием. За ней в подъезд забегает 40-летний мужчина. Запись опубликовал портал Life.ru.

Выяснилось, что он приметил ребенка на пути из школы в районе улицы Кулакова и преследовал на протяжении километра. Оказавшись с потенциальной жертвой наедине в лифте, злоумышленник оголился.

Школьница закричала и смогла убежать. Через несколько дней она пожаловалась матери, после чего та обратилась в полицию. Личность преследователя установлена, он был задержан, но в содеянном не сознался.