Названы самые опасные районы столицы

Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров.

Среди самых криминальных районов Москвы оказались Митино, Царицыно, Ярославский и Левобережный, сообщает Life.ru. Руководители местных отделений полиции получили выговор от вышестоящих инстанций.

Также стражи порядка выделили самые благополучные районы. Безопаснее всего москвичам живется в Марьино, Тверском районе и на Проспекте Вернадского. Уровень преступности там минимален, а полицейские качественно выполняют свою работу, за что и получили благодарность от руководства столичного Главка МВД.

В более крупном масштабе самыми неблагоприятными оказались Южный, Юго-Западный и Северный округа. При этом наиболее безопасными стражи порядка назвали элитные Центральный и Западный округа.

@RuslanLeviev Гольяново - так это вообще среднеазиатское гетто- очень много мигрантов живет. Наибольшая уличная преступность. — Дмитрий Барановский (@dm_baranovskiy) 20 августа 2013 г.

Общий уровень преступности по столице с каждым годом падает все сильнее. За 2016 год в целом уменьшилось число убийств, разбоев и изнасилований. По мнению полицейских, это связано с более активным участием граждан в охране общественного порядка.

"Преступность снизилась на 11%", – заявил источник в правоохранительных органах. "Почти на четверть меньше зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, на 15% реже стали применять огнестрельное оружие и на 16% меньше преступлений совершается в общественных местах, на улицах и в парках", – пояснили в ведомстве.