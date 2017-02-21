Сексуальная чиновница из Сибири показала роскошную жизнь

Руководитель отдела по бюджету и собственности томской Думы Наталья Музыкина на своих страницах в социальных сетях делится житейской мудростью. Советы по продвижению по карьерной лестнице сочетаются с интимными фотографиями.

Наталья Музыкина публикует в социальной сети Instagram фотографии ярких событий своей жизни – отдыха за рубежом на пляже, посещение элитных ресторанов с распитием дорогих алкогольных напитков и так далее. Тем временем пользователи социальных сетей восхищаются фигурой сибирской чиновницы.

Было бы прекрасно, но не было�� Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Окт 28 2016 в 9:23 PDT

Всегда и во все времена, Хорошие, добрые девочки От хулиганов сходили с ума. Сергей Есенин ❤ Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Июн 17 2016 в 10:23 PDT

Примечательно, что 35-летняя женщина не скрывается за псевдонимами и открыто делится информацией. Более того, она не стесняется публиковать фотографии из своего офиса в Думе города Томска.

Любви не избежать, но у меня получается) Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Янв 27 2017 в 11:59 PST

Свои фотографии Наталья Музыкина сопровождает советами, благодаря которым она добилась такого высокого статуса. "Однажды ты спросишь, кого я люблю больше: тебя или работу? Я промолчу, и ты уйдешь, так и не узнав, что я устала как пес, и не могу даже говорить". Цитирую, потому что в настоящее время это моя тема", – прокомментировала она снимок, на котором она находится за рулем автомобиля.

Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Сен 9 2016 в 8:54 PDT

Красивый вчера был вечер, им не возможно не похвастаться���� Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Сен 10 2016 в 11:14 PDT

Отметим, что девушка на специализированных сайтах в своей анкете указала опыт работы в четыре года и семь месяцев. Однако уже два года назад Наталья Музыкина числилась советником отдела по экономике томской Думы. Согласно открытой выписке о доходах и имуществе чиновницы, в 2015 году она получала около 60 тысяч в месяц. После повышения ее доход также должен был вырасти, сообщает "МК".

Публикация от Natalia Muzykina (@nataliamuzykina) Фев 2 2016 в 10:03 PST

В социальных сетях появились и пользователи, критикующие деятельность Музыкиной и сделавшие ее карьеру поводом для шуток. "Надобно ее в таком виде на экзамен по профпригодности пригласить. Пусть зачеты сдает и экзамены пишет, по профилю. И все это в Сеть выложить", – написал один из них.