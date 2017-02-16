Самой "горячей" женщиной Китая стала 70-летняя старушка

Китайские пользователи Сети признали 70-летнюю Тао Хуаби "самой горячей женщиной" в стране. Бабушка является основательницей компании Laoganma Special Flavour Foodstuffs Co. (Тао Huabi).

Хуаби открыла бизнес более 20 лет назад. Компания завоевала популярность благодаря специальному соусу чили с портретом предпринимательницы на этикетке. Сегодня ее штат насчитывает свыше четырех тысяч человек. В 2016 году прибыль Хуаби превысила 655 миллионов долларов.

Состояние "самой горячей женщины Китая" превышает миллиард долларов. Китайцы относятся к старушке-бизнесвумен с почтением и называют ее Lao Gan Ma (старая крестная) за ее привычку бесплатно кормить бедных студентов.

Внимание пользователей соцсети Weibo к бабушке Хуаби привлекла фотография, на которой она выходит из Bentley стоимостью более 570 тысяч долларов. В соцсети даже появилась страница, автор которой окрестил бизнесвумен самой горячей женщины страны.

Посвященный ей материал собрал более семи миллионов просмотров, сообщает Quartz. Поклонники старушки создали видео, посвященное фирменному соусу чили.

Еще одной пожилой китаянкой, снискавшей широкую известность, стала жительница провинции Цзилинь. Женщина в 64 года родила здорового ребенка. Таким образом она побила возрастной рекорд репродуктивной способности в стране.

Решиться стать матерью в столь позднем возрасте китаянку заставило горе. Недавно она потеряла своего единственного ребенка, после чего они с мужем решили вновь стать родителями. Забеременеть пожилой женщине удалось с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.