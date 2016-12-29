Китаянка родила в 64 года

Жительница китайской провинции Цзилинь родила здорового ребенка в 64 года. Таким образом женщина побила возрастной рекорд репродуктивной способности в стране.

Решиться стать матерью в столь позднем возрасте китаянку заставило горе. Недавно она потеряла своего единственного ребенка, после чего они с мужем решили вновь стать родителями.

Однако забеременеть пожилой женщине естественным образом не удалось. Пришлось делать экстракорпоральное оплодотворение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Sina. Роды прошли 28 декабря, в одной из больниц города Чанчунь. Медиков поразило то, что у пожилой матери родился абсолютно здоровый ребенок, что бывает крайне редко.

Отметим, что в 2015 году 60-летняя москвичка Галина Шубенина родила здорового ребенка. Женщине было сделано кесарево сечение, операция прошла гладко. Девочка родилась весом 2,83 килограмма и имела рост 49 сантиметров.

Пенсионерка призналась, что стать матерью решила после смерти своего единственного ребенка от первого брака. Второй муж Галины поддержал ее желание.

При этом супруги так и не раскрыли способ, с помощью которого была зачата их дочь. Гинеколог, сопровождавший беременность москвички, подчеркнул, что она – здоровая женщина, активно занимающаяся спортом.