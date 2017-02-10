Двое полицейских присвоили вещдоков на миллиард

В конце 2016 года сотрудники УБЭП УМВД по Калининградской области изъяли продукцию "Балтийской табачной фабрики" на почти миллиард рублей, передает сайт "Комсомольская правда". В дальнейшем вещественное доказательство пропало. Подозрение пало на двух сотрудников ведомства, которые могли попытаться продать сигареты по выгодной цене. В служебных сейфах полицейских и по месту их жительства были обнаружены деньги. Подозреваемые взяты под стражу.