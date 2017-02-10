Британцу разрешили ремонтировать дом голышом

Британский суд оправдал 42-летнего нудиста Роба Дженнера, задержанного в Снодленде связи с жалобами соседей на непристойный вид мужчины во время выполнения ремонта. Бывший ветеран войны в Ираке в свое оправдание заявил, что он натурист, гордящийся своим телом.

Судья рассматривал дело нудиста на протяжении двух дней, сообщает Daily Mirror. В результате свобода самовыражения Роба Дженнера была признана более важной, чем эмоции, вызванные наготой ветерана войны.

Сосед нудиста Фредерик Блэк рассказал в суде об отвращении, которое он испытал при виде голого мужчины, склонившегося над ведром с цементом. Другие жители города также подтвердили показания очевидца, при этом одна из них рассказала, что вызвала полицию в дом Роба Дженнера, предварительно проверив, был ли он гол в это время.

Примечательно, что во время процесса нудист не раз заявлял, что полиция "никогда не была на его стороне". "Стражи порядка неподобающим образом выполняют свою работу, они должны были сказать соседям, что они не правы, и оставить меня в покое", – сказал Роб Дженнер.

Ранее полицейские неоднократно навещали нудиста и просили его вести себя скромнее. Стражи порядка посоветовали ему закрывать окна шторами, а вход во двор загородить фургоном. Мужчина выполнил все предписания представителей правоохранительных органов, однако соседи продолжили жаловаться на него.

Drama as a Carpenter, Rob Jenner is Caught Mixing Cement Completely N*ked (Photos) https://t.co/OmQZ8UXLaV pic.twitter.com/PAxmNnOrFb — NewsFila (@NewssFila) 7 февраля 2017 г.

"Им стоило бы заняться своими делами. Может быть, я мог чуть лучше скрываться, однако в большинстве случаев меня видели прежде, чем я замечал их", – пояснил ветеран войны. В результате его задержали после третьей жалобы.

Из-за судебного расследования Роб Дженнер потерял работу. Теперь он планирует отправиться в путешествие по Испании. Он считает, что там к натуризму относятся лучше, чем в Британии.