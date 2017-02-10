Британская армия спряталась в кустах

Пользователи Сети уже несколько дней ломают голову над очередной фотозагадкой. Двенадцать солдат из полка Дворцовой кавалерии замаскировались и спрятались в джунглях, и теперь их "ищут" во всем мире.

Фотография была опубликована в официальной группе "лондонской армии" в социальной сети Facebook. Двенадцать солдат в камуфляже скрылись среди травы и деревьев.

Снимок был сделан во время месячной военной тренировки Дворцовой кавалерии в Брунее. Там элитные войска оттачивали навыки разведки в тяжелых условиях.

"Это то, что полк Дворцовой кавалерии делает лучше всего", – прокомментировал автор свою фотографию. "Смертельное искусство определяет успех британской армии в войне. Солдаты Кавалерии развивают навыки выживания в джунглях Брунея для спасения своих жизней в будущих операциях", – сообщается под снимком.

Пресс-служба Дворцовой кавалерии дала пользователям Facebook неделю на самостоятельный поиск солдат. Лишь 8 февраля в соцсети была опубликована фотография с обведенными красными окружностями военными.

Между тем полк Дворцовой кавалерии также принял участие во флешмобе Mannequin Challenge. Во время месячной тренировки в джунглях солдаты развивали навыки патрулирования территории.

Напомним, в декабре 2016 года пользователи Сети также активно искали на фотографии "потерянные" ноги девушки. Некоторые предположили, что она – кентавр, и вторая часть ее тела – это сам диван.