Студент за минуту щелкнул пальцами рекордные 296 раз

Японскому студенту Сатоюки Фудзимуре удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Юноша сумел за минуту щелкнуть пальцами 296 раз.

Как сообщает "Лента.ру", рекорд был установлен во время телешоу, на котором присутствовал судья. По окончании минуты эксперты удалились просматривать видео.

В итоге они зафиксировали 296 щелчков – на 18 больше, чем у предыдущего рекордсмена. По словам героя, так виртуозно щелкать пальцами он научился у мамы.