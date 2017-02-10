Студент за минуту щелкнул пальцами рекордные 296 раз
Как сообщает "Лента.ру", рекорд был установлен во время телешоу, на котором присутствовал судья. По окончании минуты эксперты удалились просматривать видео.
В итоге они зафиксировали 296 щелчков – на 18 больше, чем у предыдущего рекордсмена. По словам героя, так виртуозно щелкать пальцами он научился у мамы.
15 лет назад после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью скончался Олег Жуков
Наследница актера трагически погибла в 23 года
Бывший старший тренер мужской сборной России раскритиковал поведение российских атлетов
Известная артистка сумела выкарабкаться благодаря помощи родных