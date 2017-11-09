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Общество

Раскрыты проблемы в отношениях Дональда Трампа и Меланьи

Меланья и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Al Drago
В прессе давно ходят слухи о том, что в семье президента США Дональда Трампа не все гладко. Однако если американскому лидеру удается хорошо это скрывать, то его супруга Меланья часто невольно демонстрирует на людях истинное отношение к своему близкому окружению.
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По мнению экспертов, первая леди США изо всех сил старается делать вид, что у нее идеальная семья. Тем не менее Меланью часто выдает язык тела, пишет Woman.ru. 

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Проанализировав множество снимков президентской четы, специалисты пришли к выводу, что в отношениях Трампа и его супруги присутствует тотальное отчуждение. Кроме того, эксперты считают, что неприязнь царит и в отношениях Меланьи со старшей дочерью президента Иванкой. 

Если посмотреть на ранние совместные фото Дональда и его супруги, можно заметить, как их тела развернуты навстречу друг другу. Будущий президент часто любил приобнять возлюбленную, всем демонстрируя, какой красоткой он обладает. 

Меланья также охотно шла на контакт с Дональдом. Как правило, на старых фото она тепло смотрит на любимого и стремится к нему прижаться. Однако на снимках в день инаугурации президента уже заметны разительные перемены в отношениях супругов. 

Иванка, Меланья и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/John Barrett

С тех пор рядом с Дональдом Меланья часто выглядит напряженной или подавленной. Первая леди неохотно поддерживает тактильный контакт с супругом и старается даже на официальных встречах держаться от него на расстоянии.

Дональд, Меланья и Иванка Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Cheriss May/ 

Фото выдают и истинное отношение Меланьи к падчерице. В интервью первая леди всегда хорошо отзывается об Иванке, но их совместные снимки говорят совершенно о другом. Позируя рядом с любимицей мужа, Меланья часто кривится и сжимает кулаки, что может говорить о раздражении или даже агрессии. 

Иванка и Меланья Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Andy Katz

Впрочем, ее можно понять: по мнению многих журналистов, Иванка претендует на роль неофициальной первой леди. Дональд явно поддерживает амбиции дочери, провоцируя Меланью на ревность и конкуренцию. 

Автор: Рудольф Великолепный9 ноября 2017, 08:58

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