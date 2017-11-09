Раскрыты проблемы в отношениях Дональда Трампа и Меланьи

В прессе давно ходят слухи о том, что в семье президента США Дональда Трампа не все гладко. Однако если американскому лидеру удается хорошо это скрывать, то его супруга Меланья часто невольно демонстрирует на людях истинное отношение к своему близкому окружению.

По мнению экспертов, первая леди США изо всех сил старается делать вид, что у нее идеальная семья. Тем не менее Меланью часто выдает язык тела, пишет Woman.ru.

Проанализировав множество снимков президентской четы, специалисты пришли к выводу, что в отношениях Трампа и его супруги присутствует тотальное отчуждение. Кроме того, эксперты считают, что неприязнь царит и в отношениях Меланьи со старшей дочерью президента Иванкой.

Если посмотреть на ранние совместные фото Дональда и его супруги, можно заметить, как их тела развернуты навстречу друг другу. Будущий президент часто любил приобнять возлюбленную, всем демонстрируя, какой красоткой он обладает.

Меланья также охотно шла на контакт с Дональдом. Как правило, на старых фото она тепло смотрит на любимого и стремится к нему прижаться. Однако на снимках в день инаугурации президента уже заметны разительные перемены в отношениях супругов.

С тех пор рядом с Дональдом Меланья часто выглядит напряженной или подавленной. Первая леди неохотно поддерживает тактильный контакт с супругом и старается даже на официальных встречах держаться от него на расстоянии.

Фото выдают и истинное отношение Меланьи к падчерице. В интервью первая леди всегда хорошо отзывается об Иванке, но их совместные снимки говорят совершенно о другом. Позируя рядом с любимицей мужа, Меланья часто кривится и сжимает кулаки, что может говорить о раздражении или даже агрессии.

Впрочем, ее можно понять: по мнению многих журналистов, Иванка претендует на роль неофициальной первой леди. Дональд явно поддерживает амбиции дочери, провоцируя Меланью на ревность и конкуренцию.