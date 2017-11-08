Америке предсказали жуткую гибель

Очередное неутешительное предсказание о судьбе Америки появилось в Сети. Палестинский пророк Зияд Сильвади обещает Штатам разрушительное цунами.

Предсказатель заявил, что смертоносные волны придут со стороны Атлантического и Тихого океанов. Сильные ураганы затопят целые города, которые навсегда исчезнут с лица Земли, пишет Pravda.ru.

В результате США потеряют статус сверхдержавы и окончательно падут, утверждает палестинец. При этом единственным выгодоприобретателем почему-то Сильвади называет Донбасс, в котором, по утверждению пророка, наконец, воцарится мир.

Америке не впервые пророчат масштабные беды и катаклизмы. Чего стоят чуть ли не ежемесячно появляющиеся сообщения о том, что в Йеллоустонском национальном парке вот-вот проснется супервулкан. Ученые предупреждают о возможном извержении с катастрофическими последствиями не только для Штатов, но для всей планеты.

Исследователи утверждают, что во время извержения будет выброшено тысячи кубических метров пепла, из-за чего Земля на много месяцев или даже лет может оказаться в темноте. Токсическое воздействие пепла в атмосфере может привести к гибели многих видов животных и растений.

Действительно, в последние годы в Йелоустоуне участились подземные толчки, предвещающие взрыв супервулкана. В протекающей по парку реке массово гибнет рыба, а животные уходят с насиженных мест. Водоемы национального заповедника приобретают зеленый цвет и специфический запах.

В кальдере вулкана уже сейчас наблюдается бурление потоков лавы, магма поднялась к самому жерлу вулкана, который занимает огромную площадь в несколько десятков квадратных километров на границе штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо.