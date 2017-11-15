Зачем США натравливают Россию на Китай

Американцам не дает покоя военная мощь России и Китая. Видимо, для того, чтобы избавиться от двух сильных противников, эксперты просчитали возможности Москвы в ее гипотетической войне с Поднебесной.

Эксперты издания National Interest составили список оружия, которое Россия может использовать в военных действиях. В перечень вошли истребитель пятого поколения Су-57, разработки которого еще ведутся, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160, многоцелевой сверхманевренный истребитель четвертого поколения Су-35 и танк Т-14.

Авторы журнала отмечают, что у России есть сильное преимущество – наличие вооруженных сил и командирского состава с богатым опытом участия в боевых действиях в Сирии. Слабым местом эксперты считают экономику и географию. По их мнению, России будет трудно обеспечить одновременное присутствие войск в европейской и азиатской частях государства. Однако Китаю вряд ли удастся продвинуться в потенциальных завоеваниях дальше Урала из-за того, что его страны испытывают дефицит ресурсов.

При этом развитие военного конфликта между Россией и Китаем в ближайшей перспективе маловероятно. Отношения двух стран довольно хорошие, но, тем не менее, у Москвы и Пекина есть территориальные споры.

В частности, речь идет о 17 гектарах горной местности на Алтае, претензии на эти земли Китай предъявил в 2012 году во время совместной проверки и демаркации границы. Спор возник из-за небольшого участка труднодоступной территории, расположенной на высоте 3000 метров и не оборудованной пропускными пунктами.