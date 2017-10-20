В Москву пришли заморозки

Столичные метеорологи зафиксировали первые заморозки. Температура в Москве впервые за осень 2017 года опустилась ниже отметки в 0 градусов.

На юге-востоке города в ночь на 20 октября столбик термометра остановился на отметке в -1, передает телеканал "360". Хуже ситуация обстояла на 24-м километре МКАД: там температура опустилась до -1,4 градуса, уточняет сайт газеты "Известия".