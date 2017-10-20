Подельница Серебренникова сбежала на автобусе в Латвию

Продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова, которая вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым проходит по делу о хищении денежных средств, скрылась в Латвии. Об этом стало известно во время судебного заседания.

"В мае Воронова в целях сокрытия следов преступления покинула территорию России, выехав в Латвийскую Республику", – гласят материалы дела. Предположительно, она выехала из страны на туристическом автобусе, передает ТАСС. Суд оставил в силе меру пресечения в отношении Вороновой: ее заочно арестовали в конце сентября.