На должность палача претендуют сразу 50 человек

Одной из самых популярных профессий в Зимбабве оказалось дело палача. Конкурс на свободную вакансию составляет больше 50 человек на место.

Смертная казнь в стране осуществляется через повешение. Последний раз услуги палача понадобились государству больше десяти лет назад, в 2005 году. Не смотря на это, официального моратория на смертную казнь в Зимбабве так и не объявили. С приходом нового министра юстиции Хаппитона Боньонгове вакансия о поиске нового государственного палача опять появилась на сайте ведомства.

"Люди очень заинтересованы. Отклик на вакансию был ошеломляющим, мы получили заявления как от мужчин, так и от женщин, желающих занять пост палача. За несколько месяцев мы получили более 50 обращений", – заявила заместитель главы минюста Виргиния Мабхиза, слова которой приводит местная газета NewsDay.

Она пообещала, что сотрудники ведомства в ближайшее время разберутся с анкетами соискателей и будут готовы назначить им даты собеседований. Она отметила, что ведомство не ожидало такого количества желающих вешать людей. При прошлом министре юстиции, Эммерсоне Мнангаве, убежденном противнике смертной казни, все забыли о необходимости палача.

Чиновник, который сам чуть не был повешен в разгар революции, обещал, что во время его службы государство не казнит ни одного человека. Мнангава отказывался объявлять, что государство ищет палача, и его страна жила без вешателя двенадцать лет. Таким образом он спас жизни 92 гражданам Зимбабве, осужденным на смерть за различные преступления – приговор просто некому было приводить в исполнение.

Отметим, что с принятием новых законов страна постепенно движется к отмене казни. Сейчас к смерти не могут быть приговорены подростки, женщины и все люди старше 70 лет. В зоне риска остаются только мужчины в возрасте от 18 до 69. Если они совершат убийство с отягчающими обстоятельствами, то их ждет петля.