СМИ раскрыли детали разговора руководителей двух спецслужб
Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)
В эфире передачи The Late Show ведущий Стивен Кольбер напомнил тот инцидент, отметив, что многие в США опасаются, что без русских хакеров дело не обошлось. "К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – после этих слов шоу программа прервалась и на экране появился Эдуард Хиль с популярной песней "Я очень рад, ведь я возвращаюсь домой", более известной как "тро-ло-ло". В США песня также стала довольно популярной, что в дальнейшем привело к появлению в англоязычном сегменте интернета мема "The Trololo Man".
Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы
Известный телеведущий сделал официальное заявление
Специалисты по вокалу разбили в пух и прах похабный наряд и пение Ольги