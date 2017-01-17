Эфир американского телевидения прервало "тро-ло-ло" (видео)

Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России.

В эфире передачи The Late Show ведущий Стивен Кольбер напомнил тот инцидент, отметив, что многие в США опасаются, что без русских хакеров дело не обошлось. "К счастью, меня заверили, что сигнал CBS защищен и Россия никак не сможет…" – после этих слов шоу программа прервалась и на экране появился Эдуард Хиль с популярной песней "Я очень рад, ведь я возвращаюсь домой", более известной как "тро-ло-ло". В США песня также стала довольно популярной, что в дальнейшем привело к появлению в англоязычном сегменте интернета мема "The Trololo Man".



