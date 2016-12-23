Внук Сталина умер с книгой "Мой дед – святой!" в руках

Выяснились новые подробности смерти внука Иосифа Сталина в Москве. При себе у 80-летнего Евгения Джугашвили была книга, которую он написал в память о великом деде.

В последний день жизни пожилой мужчина вышел на улицу вместе со своим творением – "Мой дед Иосиф Сталин. Он – святой!", изданным год назад, сообщает Life.ru. Остается загадкой, куда и для чего направлялся Джугашвили с книгой.

Напомним, внук Иосифа Сталина скончался в Москве 22 декабря. Пожилой мужчина внезапно потерял сознание прямо на улице, недалеко от дома, и больше не пришел в себя. Прибывшие на место происшествия медики попытались его спасти, но безуспешно. Предположительной причиной его смерти называют остановку сердца.

Как рассказала соседка Джугашвили, в последние годы он был одержим идеей "обелить своего деда, чтобы не считали, что он изверг, тиран, что это все делал Берия". Вероятно, именно с этой целью мужчина написал книгу.

При этом женщина заявила, что, несмотря на преклонный возраст, внук Сталина часто водил к себе девушек 19-20 лет и распивал с ними спиртные напитки. Другой сосед отметил порядочность Джугашвили и также подтвердил, что он много времени посвящал тому, чтобы реабилитировать доброе имя великого родственника.