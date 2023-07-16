А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину

Игривая кошечка Татьяна Брухунова раскрыла истинные чувства. Неужели Евгений Петросян останется за бортом?

"Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь", — писал Антуан де Сент-Экзюпери. Супруга звездного пенсионера долго казалась холодной и неприступной леди, но сияющая улыбка при мысли о "том самом" сразу ее выдала. Татьяна Брухунова посвятила время особенному мужчине, и это не Евгений Петросян.

16 июля жена юмориста разместила в микроблоге эмоциональное послание для довольно близкого человека. В этот день юбилей у Александра Морозова — подопечного Евгения Петросяна, который известен ролью пчелки в "Кривом зеркале" и сенсационным похудением.

Записывая видео, Татьяна Брухунова заявила, что именинник — один из самых незаурядных артистов эстрадного жанра. Женщина изысканно обласкала 50-летнего коллегу комплиментами, крутилась перед камерой, как мартовская кошка, и кокетливо поправляла волосы. Эх, видел бы Евгений Петросян!

"Саш, всегда оставайся таким же легким, веселым, насколько это возможно, жизнерадостным, не умаляющим все радости жизни, которые даны на сегодняшний день человеку. Будь счастлив, будь весел и, самое главное, здоров", — выразилась молодая жена пожилого юмориста.

В итоге Татьяна Брухунова не удержалась: после фразы "С днем рождения!" показала, как целует обожаемого юбиляра. Она сделала губки бантиком, протянула перед собой ладошку и дунула так горячо и страстно, словно пылесос. Может, такими соблазнительными ритуалами когда-то и был прельщен Евгений Петросян. Однако сейчас флирт обаятельной львицы-тигрицы направлен не ему.