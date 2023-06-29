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Четверг 29 июня

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"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна

"Выглядит как бабка": Стилист раскритиковала образы тратящей миллионы на одежду жены Петросяна
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Жена Евгения Петросяна часто подвергается критики из-за странных нарядов.

Молодая супруга известного комика из скромной девчушки превратилась в настоящую модницу. По крайней мере, таковой она себя считает. На Татьяне Брухуновой нередко можно увидеть дорогущие брендовые вещи, на которые она тратит миллионы. Недавно, к слову, жена Евгения Петросяна пришла на праздник к Лизе Моряк в кардигане за 200 тысяч рублей.

Но почему же стилисты один за другим говорят, что выглядит девушка совсем не модно? Конечно, таких комментариев на ее странице в соцсетях не найти, потому что она их удаляет и этот факт не скрывает: мол, нечего в моем пространстве негатив выливать. Поэтому тем, кто разбирается в трендах, приходится критиковать наряды Татьяны Брухуновой на других площадках.

Бьюти-эксперт Марьяна Авакян в разговоре с "Дни.ру" отметила, что жена Евгения Петросяна "выглядит как бабка", учитывая то, что ей до старости еще жить, да жить! Она не отрицает, что в гардеробе супруги комика есть тренды, но использует она их неправильно.

"Если использовать их детально, а не все сразу, было бы гораздо уместней", – считает собеседница.

Марьяна Авакян. Фото: Личный архив Марьяны Авакян

Впрочем, она нашла возможное объяснение того, что Татьяна Брухунова походит на старушку.

"Если задуматься, возможно, она к этому и стремится, пытаясь своими нарядами добавить себе лет так 40. Ведь не просто появляться в обществе с 77-летним дедом в качестве мужа", – сказала бьюти-эксперт, посоветовав Евгению Петросяну и его жене нанять стилиста.
29 июня 2023, 08:20
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дни.ру• Требует проверки

Фоторепортаж

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Мария Голубкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Брухунова. Фото: Дни.ру
Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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