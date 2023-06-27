Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами

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Вторник 27 июня

18:20Ксения Бородина рассказала о раздражающем типе мужчин 18:00Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами 17:40Гинеколог предупредила Дану Борисову о проблемах с психикой после девяти абортов 17:20Поднятая на смех из-за готовки Высоцкая отреагировала на слова о ней: Большое спасибо 17:00"Напою всю страну": Пенкин впервые прокомментировал "пьяное" видео из самолета 16:40"Ко мне приставал Орландо Блум": Певица Слава рассекретила знакомство с голливудской звездой 16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину
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Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами

Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами
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Балерине пришлось терпеть неудобства и боль ради красоты и выгодных кадров.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в свои 47 лет может похвастаться великолепной фигурой, которую не желает скрывать. Несмотря на постоянную критику в свой адрес, балерина продолжает сниматься в откровенных фотосессиях и выкладывать снимки на всеобщее обозрение.

Больше всего Анастасия Волочкова любит демонстрировать поклонникам свою упругую грудь, стройные ноги и ягодицы, а также точеную талию. Недавно бывшая прима Большого театра в очередной раз подразнила поклонников манящими кадрами со съемок.

На площадке Анастасия Волочкова предстала в кроличьем мехе белоснежного цвета. Она держала на руках маленьких крольчат-альбиносов, а рядом бегал внушительных размеров серый взрослый кролик. Сама танцовщица была обнаженной. Съемку для Анастасии Волочковой организовала ее давняя подруга, фотограф Елена Галицына.

Как выяснилось, процесс съемки на этот раз причинил вред Анастасии Волочковой. Пострадавшая балерина написала о случившемся в своем аккаунте. Оказалось, что безобидные с виду кролики покусали бедную Волочкову.

"Кролики меня укусили! Особенно большой, серый", – рассказала Волочкова.

Ранее сообщалось, что дочь Ариадна не пригласила Анастасию Волочкову на свой выпускной, что ужасно расстроило танцовщицу.

27 июня 2023, 18:00
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Ахеджакова, Волочкова: кто из звезд объявил войну театру

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лия Ахеджакова. Фото: Genrietta Peryan/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/ Global Look Press/ globallookpress.com

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