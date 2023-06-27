Анастасия Волочкова пострадала во время откровенной съемки с кроликами

Балерине пришлось терпеть неудобства и боль ради красоты и выгодных кадров.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в свои 47 лет может похвастаться великолепной фигурой, которую не желает скрывать. Несмотря на постоянную критику в свой адрес, балерина продолжает сниматься в откровенных фотосессиях и выкладывать снимки на всеобщее обозрение.

Больше всего Анастасия Волочкова любит демонстрировать поклонникам свою упругую грудь, стройные ноги и ягодицы, а также точеную талию. Недавно бывшая прима Большого театра в очередной раз подразнила поклонников манящими кадрами со съемок.

На площадке Анастасия Волочкова предстала в кроличьем мехе белоснежного цвета. Она держала на руках маленьких крольчат-альбиносов, а рядом бегал внушительных размеров серый взрослый кролик. Сама танцовщица была обнаженной. Съемку для Анастасии Волочковой организовала ее давняя подруга, фотограф Елена Галицына.

Как выяснилось, процесс съемки на этот раз причинил вред Анастасии Волочковой. Пострадавшая балерина написала о случившемся в своем аккаунте. Оказалось, что безобидные с виду кролики покусали бедную Волочкову.

"Кролики меня укусили! Особенно большой, серый", – рассказала Волочкова.

Ранее сообщалось, что дочь Ариадна не пригласила Анастасию Волочкову на свой выпускной, что ужасно расстроило танцовщицу.