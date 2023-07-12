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Среда 12 июля

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Певица Ханна назвала себя плохой мамой

Певица Ханна назвала себя плохой мамой
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Артистка рассказала, почему порой испытывает чувство вины.

У артистки и ее супруга, предпринимателя и рэпера Павла Курьянова (Пашу) двое дочерей: Адриане 5 лет, а Камилле нет еще и полугода. По словам Ханны, дети учат ее быть благодарной. "Каждый день говорю Господу спасибо", – признается артистка.

Они с мужем стараются объяснить наследницам, что в жизни существуют правила, которым необходимо следовать. Например, в выходные Ханна не ограничивает дочерей в сладком, а вот по будням оно запрещено.

Воскресенье у Ханны и Пашу – день семьи, когда все откладывают в сторону дела и проводят время друг с другом: зовут в гости родственников и друзей, не отвлекаются на гаджеты и веселятся.

Правда, Ханна назвала себя плохой мамой. По крайней мере, это пытаются внушить артистке "яжмамы", которые упрекают ее в комментариях по любому поводу.

"Начинаю переживать, депрессировать по этому поводу", – цитирует Ханну Пятый канал.

К счастью, у певицы понимающий муж и чуткая мама. После разговоров с ними артистка перестает сомневаться в себе и часто следует советам "слать нафиг" недоброжелателей.

Ханна посоветовала женщинам рожать побольше детей, потому что, несмотря на все сложности и бессонные ночи, быть мамой – кайф.

12 июля 2023, 15:49
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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