Тодоренко показала белье на красной дорожке

Телеведущая пришла на премьеру в наряде, который подчеркнул ее фигуру.

В последнее время Регине Тодоренко приходится нелегко. Жизнь то и дело подбрасывает телеведущей новые проверки на прочность. Недавно звезда рассказала о череде неприятных ситуаций, которые свалились на нее перед самым днем рождения, а затем пожаловалась на сильный стресс и прибавку нескольких лишних килограммов. Но несмотря на трудности, знаменитость продолжает радовать поклонников выходами в свет.

Накануне, 28 июня, Регина Тодоренко посетила прошедшую в столице премьеру сериала "Библиотекарь". На мероприятии знаменитость выглядела без преувеличения эффектно. Экс-ведущая "Орла и решки" вышла в свет в клетчатом костюме, состоящим из мини-юбки и пиджака.

Со стороны так и не скажешь, что у звезды есть какие-либо причины для комплексов по поводу фигуры. Впрочем, как и сами комплексы. Еще два дня назад Тодоренко сетовала на то, что не подготовилась к лету, а уже вчера появилась в довольно открытом наряде. Телеведущая не только подчеркнула загорелые стройные ноги, но и показала на красной дорожке белье. Пиджак знаменитости был расстегнут, а под ним красовался лишь белый лиф.

Стоит отметить, что на мероприятие Регина Тодоренко пришла без супруга Влада Топалова. В последнее время в Сети периодически появляются слухи о возможном разладе в семье. Однако супруги лишь отшучиваются на эту тему, заверяя, что у них все прекрасно.