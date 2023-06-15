"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек

Родственник Игоря Кваши объяснил, почему актер был близок с Галиной Волчек.

Народные артисты Галина Волчек и Игорь Кваша являются одними из основателей театра "Современник". Они были не просто коллегами. Их отношения были похожи на родственные. Лишь слепой мог не заметить ту химию, которая объединяла этих артистов. И это был не роман, а крепкая дружба.

Племянник Игоря Владимировича, ученый и автор структурного гороскопа Григорий Кваша не считает такую связь актеров удивительной. У артистов идеальная совместимость. "Волчек и Кваша – так называемые клоны. Клон – это тот, кому можно доверить какое-нибудь серьезное дело", – раскрыл связь двух звезд "Современника" Григорий в шоу "Малахов".

Он также выяснил, что женщины, рожденные в год Петуха и год Змеи обладают силой воли, с которой никто не может посоперничать. Такой была Галина Волчек, считает ученый. Он сравнил ее с императрицей Екатериной II, которая тоже обладала такими же качествами, как и знаменитая артистка.

Напомним, Галина Волчек скончалась в декабре 2019 году от отека мозга и легких. Она прожила 86 лет. Игорь Кваша ушел из жизни в августе 2012-го. Причина смерти – легочное сердце, вызванное гнойным бронхитом. Актер прожил 79 лет.