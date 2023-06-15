"Больше, чем у Кардашьян": Молодая жена Цекало подверглась критике из-за пышных форм

В Сети посчитали, что жена Александра Цекало набрала лишний вес.



Несколько лет назад Александр Цекало влюбился в проживающую в США художницу Дарину Эрвин, ради которой бросил все, что было у него в России и перебрался к ней за океан.

Девушка, которой сейчас всего 31 год, раньше часто выкладывала своем блоге провокационные снимки с ноткой эротики. Однако в последнее время ее публикации стали гораздо более скромными, а количество одежды увеличилось. Плюс, большая часть снимков теперь отображает художницу от пояса и выше. Подписчики даже заподозрили ее в беременности, однако Эрвин заверила любопытствующих, что поздравлять ее пока рано.

Но, судя по всему, те подписчики, которые раньше сильно отвлекались на обнаженные части тела девушки, сейчас посмотрели на нее свежими глазами и поняли, что молодая жена Цекало, на их взгляд, растолстела.



Все дело в одном из последних снимков, который Эрвин опубликовала в личном блоге. На нем девушка, обтянувшая мягкое место лосинами, видна в полный рост. Озаботил многих размер мягкого места Дарины Эрвин: она подверглась критике из-за пышных форм.

"Попа больше, чем у Кардашьян", "Надо же было себя так запустить", – поделились комментаторы на страничке молодой жены Александра Цекало.





