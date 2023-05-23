Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем

Галина Польских подтвердила информацию о том, что проходила обследование у врачей.

Народная артистка РСФСР Галина Польских одна из самых популярных актрис 70-х годов, сыграла почти в 150 кинокартинах. Она активно продолжает сниматься до сих пор. Ее образы милых и светлых девушек, а затем интеллигентных возрастных дам, полюбились многим искренностью и чистотой.

Однако на днях в СМИ появились тревожные новости о том, что 83-летняя Галина Польских попала в больницу якобы из-за проблем с сердцем. В беседе с Пятым каналом актриса прокомментировала свое состояние и успокоила поклонников. Польских опровергла слухи о том, что ситуация серьезная и добавила, что она всегда следит за своим здоровьем, так как ей надо быть в форме.

"У меня впереди большая работа, у меня ответственная работа, здоровым человеком. И все", – отметила Галина Польских.



Актриса осталась недовольна тем, что о ней пишут тревожную информацию, так как это может негативно сказаться на ее работе. По словам Галины Польских, режиссер, с которым она работает, может насторожиться или даже отказаться от работы с ней из-за подобных новостей. В заключение актриса заверила, что с ней все в порядке. В больницу же она обратилась сама, так как в ее возрасте это рутинная процедура, которая не должна вызывать никакого беспокойства.