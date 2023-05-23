Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем

Умер муж Дианы Гурцкая Тесты Волочкова разделась в Кремле Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Вторник 23 мая

10:40Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем 10:20Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде 10:00Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике 09:40В Подмосковье четверо рабочих погибли в коллекторе 09:20В Новосибирске мужчина в военной форме изнасиловал двух школьниц 09:00Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского 08:40Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках 08:20"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына 08:00Где искать доступные квартиры в ЦАО 06:05Уход за волосами летом: 3 простых шага для красоты и здоровья 04:17"Дождь не повредит": плюсы ненастной погоды озвучили эксперты 02:04Рак легких: при каких условиях возрастает риск болезни 00:01Ученые выявили новый для России вид клещей 21:21"Глаза Олега Павловича": Зудина вышла в свет с красавицей дочерью 20:02"Бог вам судья": Галкин* ответил на обвинения Васильевой 18:32"Сволочизм": грубое поведение Галкина* разочаровало Васильеву 17:00"Может довести вас до суда": Ксения Бородина готова бороться за свои честь и достоинство 16:40"Жизнь – жестокая штука": юный сын Дианы Гурцкая обратился к покойному отцу 16:20Васильева в новом интервью сравнила Собчак со змеей 16:20Как выбрать квартиру на вторичном рынке: нюансы и подробности 16:00"Никогда не думала, что она умная": Васильева назвала Пугачеву очень глупым человеком 16:00Собчак пошутила после скандала с Боней, снятой в туалете со звездой Голливуда 15:40"Умрет не своей смертью": Зеленскому предрекли страшный исход 15:20"Была попытка вербовки": Журналист вывел на чистую воду банду Гордона* 15:00Ставшая бабушкой Малышева рассказала о смерти ребенка 14:40Шукшина раскритиковала Мясникова за продажность 14:20Как улучшить шумоизоляцию в квартире 14:00Певица Билли Айлиш предлагает рецепт супа: вкусный и простой 13:40Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2023 года 13:20Высоцкая поддержала рассказавшую о заболевании мужа Меньшову 13:00Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях 12:40Кристина Орбакайте выложила в Сеть редкие семейные фото 12:20Раздевшаяся в Кремле Волочкова заговорила о Пугачевой 12:00МВД объявило Панина в розыск по уголовной статье 11:40Смерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 11:20"Красавица какая": оставившего жену Прилучного застали с молодой кобылой 11:00“Лицо как у девственницы”: родившая Боня похвасталась внешностью 10:40Как не платить за капитальный ремонт? Ответ эксперта 10:20Пугачеву заподозрили в причастности к ажиотажу среди иноагентов 10:00"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 09:40Выселяем мух и мошек из квартиры: лучший метод 09:20"Кипит в одном месте": продюсер высказался о передаче Вайкуле денег украинским нацистам 09:00Врачи сообщили подробности о состоянии Захара Прилепина 08:40"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 08:20Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 08:00Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения 06:31Исследование: россияне стали чаще заботиться о ментальном здоровье и ходить к психологу 04:17Перезарядка: 5 нон-фикшн книг, которые вернут вкус к жизни 02:17Большая редкость: ученые сняли на видео защитный шар кальмара на дне океана 00:22Кредитная игла-2023: как россияне попадают в безвыходное положение
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем

Польских прокомментировала новость о госпитализации из-за проблем с сердцем

Галина Польских подтвердила информацию о том, что проходила обследование у врачей.

Народная артистка РСФСР Галина Польских одна из самых популярных актрис 70-х годов, сыграла почти в 150 кинокартинах. Она активно продолжает сниматься до сих пор. Ее образы милых и светлых девушек, а затем интеллигентных возрастных дам, полюбились многим искренностью и чистотой.

Однако на днях в СМИ появились тревожные новости о том, что 83-летняя Галина Польских попала в больницу якобы из-за проблем с сердцем. В беседе с Пятым каналом актриса прокомментировала свое состояние и успокоила поклонников. Польских опровергла слухи о том, что ситуация серьезная и добавила, что она всегда следит за своим здоровьем, так как ей надо быть в форме.

"У меня впереди большая работа, у меня ответственная работа, здоровым человеком. И все", – отметила Галина Польских.

Актриса осталась недовольна тем, что о ней пишут тревожную информацию, так как это может негативно сказаться на ее работе. По словам Галины Польских, режиссер, с которым она работает, может насторожиться или даже отказаться от работы с ней из-за подобных новостей. В заключение актриса заверила, что с ней все в порядке. В больницу же она обратилась сама, так как в ее возрасте это рутинная процедура, которая не должна вызывать никакого беспокойства.

23 мая 2023, 10:40
Галина Польских. Фото: Nadezhda Markalova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде

Волочкова задолжала почти 400 тысяч рублей после проигрыша в суде
Звезда проиграла суд по делу о защите чести и достоинства против соседки Катерины Любомской. Анастасия Волочкова много лет остается одной из самых обсуждаемых звезд российского шоу-бизнеса.

Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике

Полуобнаженная Ольга Бузова в бассейне показала изменившуюся фигуру в купальнике
Певица Ольга Бузова попыталась оправдаться после недавнего скандала. Недавно Ольга Бузова вновь вызвала общественный резонанс своими заявлениями и вывалила правду о скудной интимной жизни.

Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского

Что связывает бывшую солистку "ВИА Гры" с советником Зеленского
Скандальная история бывшей солистки группы "ВИА Гра" и советника Владимира Зеленского перестала быть тайной. Десять лет назад во время очередного переформирования группы "ВИА Гра" в коллектив по знакомству попала некая Наталья Могиленец, которая стала впоследствии певицей Мишей Романовой.

Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках

Влюбленный в Валерию Гай Германику старик потребовал взаимности с пистолетом в руках
Валерия Гай Германика стала режиссером клипа певицы То-Ма на песню "Мой космос", который поклонники увидят уже 23 мая. В пятиминутном видео уместилась большая человеческая драма. Тут все, как любит Гай Германика, знакомая по фильмам "Все умрут, а останусь" и "Школа". Правда, из-за жестокости сюжета по центральным каналам это видео вряд ли покажут. Корреспонденту "Дни.

"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына

"Копия мамочка": Шепелев показал подросшего сына
Бывший партнер Жанны Фриске Дмитрий Шепелев поделился с подписчиками снимками своего сына. Дмитрий Шепелев в своем личном блоге демонстрирует настоящую идиллию.

Выбор читателей

22/05ПндСмерть стоит за спиной: обнародовано последнее фото мужа Дианы Гурцкая 21/05ВскСердечный приступ: муж Дианы Гурцкая умер после просмотра сообщений в WhatsApp 22/05ПндПил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая 22/05Пнд"Я всегда ее боялась": жившая долго в разлуке дочь раскрыла правду об отношениях с Долиной 22/05Пнд"Диагноз поставили сразу": экстренная госпитализация Дубцовой привела к печальным последствиям 21/05ВскГригорьев-Аполлонов с отекшим лицом встревожил поклонников своим видом